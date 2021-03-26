الصحة: أول سيارة إسعاف وصلت بعد 5 دقائق من تلقي بلاغ حادث قطاري سوهاج

قالت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة، إنه تم التنسيق مع وزير الدفاع لنقل 3 من مصابي حادث تصادم قطاري سوهاج إلى معهد ناصر بالطائرة، موضحة أن حالاتهم الصحية مستقرة وقابلة للنقل، وأنها تتطلب تدخلا جراحيا دقيقا؛ لمنع حدوث أي مضاعفات.



وأضافت خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «الحكاية» الذي يقدمه الإعلامي عمرو أديب عبر فضائية «mbc مصر»، مساء الجمعة، أنه تم الدفع بـ105 عربات أسعاف فور وقوع الحادث، مشيرة إلى وصول أول سيارة بعد 5 دقائق من تلقي بلاغ تصادم القطارين بسوهاج.



وذكرت أنه جاري رفع عربة قطار من فوق الأخرى حاليًا، معربة عن أمنياتها بعدم اكتشاف ضحايا أخرين للحادث.



وتوجهت بالشكر للشعب المصري على رسائل الدعم التي تقدم بها من خلال تبرعه بالدم، قائلة إنها تشجعهم على ذلك، خاصة وأنها تفيد في توفير احتياطي استراتيجي يفيد في أوقات الحوادث.



ولفتت إلى شعور أهالي سوهاج بالامتنان الكبير للتحرك السريع من جانب الحكومة والمسؤولين لمتابعة تطورات الحادث والاطمئنان على الضحايا، مضيفة أنها لم تطرق إلى سؤال المصابين عن أسباب وقوع الحادث لأنها كانت منشغلة في الاطمئنان على حالاتهم الصحية وتلقيهم للخدمة الطبية.



وأشارت إلى تحرك أول سيارة إسعاف بعد 5 دقائق من الإبلاغ عن الحادث فضلًا عن الدفع بـ 36 عربة أخرى تباعًا حتى وصل العدد النهائي إلى 105 سيارات إسعاف، لافتة إلى توفير عربات من محافظات قنا وأسيوط والأخرى المجاورة.