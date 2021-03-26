عمر كمال ممثل لأول مرة في مسلسل بين السما والأرض

أعلن المخرج ماندو العدل، مشاركة المطرب عمر كمال كممثل لأول مرة في مسلسله الجديد "بين السما والأرض"، المقرر عرضه في السباق الرمضاني، عبر فضائية "ON".

ونشر العدل، عبر صفحته الشخصية على فيسبوك، صورة تجمعه بالمطرب عمر كمال، وعلق قائلا: "أول يوم تصوير لعمر كمال كممثل، (بين السما والأرض)، رمضان ٢٠٢١ إن شاء الله".

المسلسل مكون من 15 حلقة، ويعرض في النصف الأول من شهر رمضان، وهو من بطولة هاني سلامة، ودرة، وسوسن بدر، وأحمد بدير، وآخرين، ومن تأليف إسلام حافظ.

https://www.facebook.com/mando.eladl.7/posts/3615270961935208