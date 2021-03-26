 عمر كمال ممثل لأول مرة في مسلسل بين السما والأرض - بوابة الشروق
الجمعة 26 مارس 2021 2:31 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد فرض غرامة على الرجل حال زواجه مرة أخرى دون علم الزوجة الأولى؟

النتـائـج تصويت

عمر كمال ممثل لأول مرة في مسلسل بين السما والأرض

عمر كمال
عمر كمال
مصطفى الجداوي
نشر في: الجمعة 26 مارس 2021 - 2:07 م | آخر تحديث: الجمعة 26 مارس 2021 - 2:07 م

أعلن المخرج ماندو العدل، مشاركة المطرب عمر كمال كممثل لأول مرة في مسلسله الجديد "بين السما والأرض"، المقرر عرضه في السباق الرمضاني، عبر فضائية "ON".

ونشر العدل، عبر صفحته الشخصية على فيسبوك، صورة تجمعه بالمطرب عمر كمال، وعلق قائلا: "أول يوم تصوير لعمر كمال كممثل، (بين السما والأرض)، رمضان ٢٠٢١ إن شاء الله".

المسلسل مكون من 15 حلقة، ويعرض في النصف الأول من شهر رمضان، وهو من بطولة هاني سلامة، ودرة، وسوسن بدر، وأحمد بدير، وآخرين، ومن تأليف إسلام حافظ.

https://www.facebook.com/mando.eladl.7/posts/3615270961935208

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك