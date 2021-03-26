هند صبري ترد على انتقادات مشاركتها في موكب المومياوات الملكية برسالة مؤثرة

ردت النجمة هند صبري، على الانتقادات التي أثيرت على مواقع التواصل الاجتماعي حول مشاركتها في الحدث المرتقب لموكب نقل المومياوات الملكية.



وذكرت صبري في منشور عبر "فيسبوك": "أفقت على سيل من الانتقادات والاعتراضات والتعليقات على مشاركتي في حدث نقل المومياوات الملكية فوجب التوضيح: أنا كتبت "فخورة بمشاركتي في هذا الحدث العظيم".. من اجتهد وقرّر إني مشاركة لوحدي ؟؟؟؟؟؟؟؟ هل يجوز ان حدثا بهذه الجلالة التاريخية، يرتقبه العالم بأكمله من فرط أهميته ،تشارك فيه فنانة واحدة؟ ولو فنانة واحدة هل يعقل فعلا إن تكون مش مصرية أبا عن جد؟".



وتابعت: "هذا الحدث يشارك فيه كبار نجوم مصر، والعديد منهم نشروا مثل الذي نشرته، ومشاركتهم أكبر من مشاركتي بكثير وهذا أمر طبيعي ومسلّم به ولا نقاش فيه".



وكررت: "فخورة إني أشارك بجزء صغير جدا جانب كبار نجوم مصر وعبرت عن حبي لها بهذه المشاركة، إلّى فهم غير ذلك يبقى قاصد يفهم غلط، وقاصد يقلل من قيمة حضارته العظيمة بعنصريته وفكرة الضيّق... مصر أكبر من كده بكتير، نقطة".



وفي نفس المنشور، كشفت صبري، عن إصابتها بفيروس كورونا.