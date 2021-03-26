السلطة الفلسطينية ترحب باستئناف الدعم المالي الأمريكي بعد تجميده منذ 2018

رحبت السلطة الفلسطينية اليوم الجمعة باستئناف الولايات المتحدة الأمريكية دعمها المالي للفلسطينيين بعد تجميده منذ عام 2018.

وأصدر رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية بيانا للترحيب بالمساعدة الأمريكية للسلطة الفلسطينية والبالغة 15 مليون دولار كمساهمة في مواجهة الموجة الثالثة من فيروس كورونا.

واعتبر اشتية المساعدة الأمريكية "خطوة مهمة وفي الاتجاه الصحيح من أجل إعادة صياغة العلاقة مع الإدارة الأميركية"، التي توقفت في عهد الرئيس السابق دونالد ترامب.

من جهته كتب وزير الشئون المدنية في السلطة الفلسطينية حسين الشيخ على حسابه في تويتر رسالة شكر للولايات المتحدة الامريكية على دعمها للشعب الفلسطيني في مواجهة جائحة كورونا.

وقال الشيخ "نعتبر ما قالته المندوبة في الامم المتحدة حول أسس الحل القائم على القانون الدولي ويتماشى مع قرارات الامم المتحدة، يشكل أساس للرؤيا السياسية القائمة على حل الدولتين وفق قرارات الشرعية الدولية".

وكان ترامب أوقف الدعم المالي للفلسطينيين بداية عام 2018 على خلفية تجميد السلطة الفلسطينية الاتصالات مع إدارته رفضا لقراره الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل.

ومع تسلم إدارة الرئيس جو بايدن، أعرب مسؤولون فلسطينيون عن تطلعهم باستئناف الدعم الأمريكي الذي كان يشمل المنح المالية للموازنة الفلسطينية، ووكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا"، إضالة إلى مؤسسات المجتمع المدني عبر الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية.

ويقدر إجمالي الدعم الأمريكي للقنوات الثلاث المذكورة بنحو 700 مليون دولار سنويا.