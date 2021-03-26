قادة فرنسا والمجر وآخرون يدعون المفوضية الأوروبية لتشجيع الطاقة النووية

دعت فرنسا وبولندا والمجر و4 دول أخرى في الاتحاد الأوروبي إلى إضافة الطاقة النووية إلى الاستراتيجية الأوروبية للطاقة ومكافحة التغير المناخي.



ودعا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون وقادة ست دول أخرى من وسط وشرق أوروبا في خطاب للمفوضية الأوروبية تم نشره على موقع الحكومة البولندية على الإنترنت، إلى عدم استبعاد الطاقة النووية من سياسة الطاقة الأوروبية.



وقالت الدول السبع، إنها تؤيد الأهداف الجديدة للاتحاد الأوروبي لمواجهة ظاهرة التغير المناخي حتى 2030، والتي تتضمن خفض الانبعاثات الغازية المسببة لظاهرة الاحتباس الحراري بنسبة 55% على الأقل من مستوياتها في 1990.



وأضافت الدول في الخطاب الذي وقعه رؤساء حكومات المجر والتشيك ورومانيا وسلوفاكيا وسلوفينيا أنه لا يجب ليس فقط عدم استبعاد الطاقة النووية من سياسة الطاقة الأوروبية وإنما تشجيعها ودعمها من جانب الاتحاد الأوروبي.



وتم توجيه الخطاب إلى أوروسولا فون دير لاين رئيسة المفوضية الأوروبية وثلاثة أعضاء آخرين في المفوضية الأوروبية.



وتقود فرنسا حملة دعم الطاقة النووية في أوروبا، وهي ثاني أكبر دولة منتجة للطاقة النووية في العالم بعد الولايات المتحدة.