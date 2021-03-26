 تركيا تدعو الاتحاد الأوروبي إلى اتخاذ إجراءات ملموسة بشأن الهجرة والتأشيرات - بوابة الشروق
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تركيا تدعو الاتحاد الأوروبي إلى اتخاذ إجراءات ملموسة بشأن الهجرة والتأشيرات

الاتحاد الأوروبي
الاتحاد الأوروبي
د ب أ
نشر في: الجمعة 26 مارس 2021 - 1:37 م | آخر تحديث: الجمعة 26 مارس 2021 - 1:37 م
قالت تركيا اليوم الجمعة إنه يتعين على الاتحاد الأوروبي اتخاذ خطوات "ملموسة وبناءة" بشأن قضايا عالقة بين الجانبين، مثل تجديد اتفاقية الهجرة بين الجانبين والنظر في تحرير تأشيرات الدخول.

وأعلن زعماء الاتحاد الأوروبي أمس الخميس أنهم يستعدون لتعزيز التجارة مع تركيا وتمديد اتفاق الهجرة الذي تم ابرامه بين بروكسل وأنقرة في عام 2016، ولكنهم حذروا من إمكانية فرض قيود على تركيا إذا استمرت في أعمال التنقيب عن الغاز بشكل "غير قانوني" شرقي المتوسط.

وقال بروكسل إن الكتلة سوف تتخذ مزيدا من القرارات بشأن تركيا خلال اجتماع المجلس الأوروبي في حزيران/يونيو.

وذكرت وزارة الخارجية التركية في ساعة متأخرة أمس الخميس أن أنقرة تأمل ألا يؤدي وضع شروط مسبقة وتناول جوانب معينة فقط، وتأجيلها حتى حزيران/يونيو إلى فقد الزخم الإيجابي مع الاتحاد الأوروبي.

وأضاف بيان الخارجية التركية أن الاتحاد الأوروبي لا يملك صلاحية وصف أنشطة التنقيب التركية بأنها "غير قانونية"، وأرجع هذه اللغة الخطابية إلى "استفزازات" من الجانب اليوناني.

ونشبت خلافات بين تركيا، واليونان وقبرص، العضوين بالاتحاد الأوروبي، بشأن ترسيم الحدود البحرية واحتياطيات الغاز الطبيعي في منطقة متنازع عليها شرق البحر المتوسط.

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