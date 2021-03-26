محافظ بورسعيد يتفقد أعمال نقل منفذ الحي الإماراتي إلى موقعه الجديد

تفقد عادل الغضبان محافظ بورسعيد، اليوم، أعمال نقل منفذ الحي الإماراتي إلى موقعه الجديد، على طول الطريق بعد أن تم تجهيز المنفذ الجديد بجميع الوسائل والإمكانيات اللازمة، رافقه رئيس حي الجنوب وأمن المحور والشركة المنفذة للأعمال.



وكان محافظ بورسعيد أصدر توجيهاته بإغلاق منفذ الحي الإماراتي من السادسة صباح اليوم، وحتى السادسة من صباح السبت لسرعة الانتهاء من أعمال النقل إلى الموقع الجديد.



وقال الغضبان إن الموقع الجديد لمنفذ الحي الإماراتي سيحقق الانسيابية وسيولة حركة المرور ولا سيما وأنه سيكون المنفذ المواجه لمجمع المواقف السيارات الجديد بعد افتتاحه لاستقبال جميع السيارات القادمة والمغادرة للمدينة والتي تستخدم محور ٣٠ يونيو.



وأوضح اللواء أن منفذ الحي الإماراتي الجديد يعد استكمالا للخطة التي تم تنفيذها على محاور المدينة الغربية والجنوبية بمنافذ جديدة أصبحت في أفضل صورة لاستقبال ضيوف المدينة وزوارها كما حققت الانسيابية المطلوبة لحركة المرور بجميع أنواع المركبات.