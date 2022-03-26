عبدالغني:فرد الأمن تعامل معي بشكل لا يليق بسني وتاريخي وما قدمته لمصر

كشف مجدي عبد الغني، رئيس جمعية اللاعبين المحترفين، تفاصيل أزمته مع فرد الأمن الذي تشابك معه بالأمس في ستاد القاهرة.

وكان مجدي عبد الغني مساندا لمنتخبنا الوطني بالأمس الجمعة، في مواجهته مع السنغال بذهاب التصفيات النهائية لكأس العالم.

وأصدر مجدي عبد الغني بيانا رسميا على حسابه على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك جاء كالتالي:

توضيح هام في البداية أؤكد أن حضورى بالأمس في ستاد القاهرة كان لمساندة ودعم منتخبنا الوطني بدعوة كريمة من اتحاد الكرة المصري ضمن مجموعة من نجوم كرة القدم المصرية علي مر التاريخ.

أتشرف وأعتز دائماً بما قدمته لبلدي العظيمة علي مدار سنوات وسنوات فى الملاعب لم أبخل خلالها بنقطة عرق وسعيت دائما إلي رفع علم مصر في جميع البطولات العربية والافريقية والعالمية. ذهبت إلى ستاد القاهرة بالأمس ومعي تصريح لدخولي بالسيارة نظراً لكبر المسافة بين البوابة والمدرج خصوصاً انني أجريت عملية جراحية في المفصل ولم أكن استطيع المشي سيراً علي الأقدام كل هذه المسافة.

لكني فوجئت بأحد العاملين في استاد القاهرة يرفض دخولي بالسيارة وتعامل معي بشكل غير لائق علي الإطلاق ولا يتناسب مع سني أولا ومكانتي وتاريخي ثانيا كلاعب دولي سابق قدم الكثير والكثير للكرة المصرية.

بكل تأكيد لم اقصد ابدا أن أتطاول علي أي شخص ولكن الأسلوب غير اللائق الذي وجدته من هذا الموظف كان صادما لي ومرفوضا في نفس الوقت ولا يمكن أن أسمح به ولم أجد له أي تبرير علي الإطلاق.

وأؤكد احترامي وتقديري لكل الجهات المنظمة لهذا الحدث الكبير المشرف، وأوجه تحية حب وتقدير لكل الجهات الأمنية التي تعمل دائماً من أجل أمن وأمان مصر والمصريين وقدمت لنا بالأمس نموذجا للجمهورية الجديدة التي نعيشها لحظة بلحظة.

وفي النهاية أبارك لمنتخبنا الوطني علي تحقيق الفوز أمس وادعو الله ان تتم المهمة بنجاح وأن يصعد منتخبنا الوطني إلي كأس العالم لتحقيق حلم الشعب المصري العظيم.