الصين: التعرف على هوية 120 شخصا لقوا حتفهم في حادث سقوط طائرة

أعلنت هيئة الطيران في بكين اليوم السبت أن السلطات الصينية حددت هويات 120 شخصا لقوا حتفهم، من أصل 132 فردا هم طاقم وركاب طائرة سقطت في جنوب البلاد قبل خمسة أيام.



وأبلغ جينج شي، رئيس خدمات الإطفاء في المنطقة القريبة من مدينة واتشو، هيئة الطيران بأنه جرى التعرف على ستة من أفراد الطاقم و114 راكبا.



وقالت الهيئة، إن أعمال فحص الحطام مستمرة.



وأضافت أنه لم يتم العثور على أي آثار مواد ناسفة خلال التحقيق المعملي لحطام الطائرة بوينج 737 – 800.



وفي حين أنه جرى انتشال المسجل الصوتي للرحل، فإن مسجل بيانات الرحلة مازال مفقودا. وتردد أن المسجل الصوتي قد تلف ولكنه مكتمل نسبيا.



وفي حين أنه جرى انتشال المسجل الصوتي للرحلة، فأن مسجل بيانات الرحلة مازال مفقودا. وترددت تقارير أن المسجل الصوتي قد تلف ولكنه مكتمل نسبيا.



ويعتبر حادث السقوط الذي هبطت فيه الطائرة بسرعة من على ارتفاع أكثر من ثمانية آلاف متر، غير عادي بالمرة. وبدا أن الطائرة قد صححت مسارها قبل فترة قصيرة خلال الهبوط، ولكنها اصطدمت بغابة مما تسبب في تناثر حطامها على نطاق واسع.



كانت الرحلة "إم يو 5735 " قادمة من كونمينج إلى جوانجتشو، وعلى متنها طاقم من تسعة أفراد و123 راكبا.