الأقصر تشارك في ساعة الأرض بإطفاء أنوارها 60 دقيقة

شاركت محافظة الأقصر، منذ قليل، في الحدث العالمي "ساعة الأرض" والتي تعتبر أكبر فعالية مناخية في العالم، عبر إطفاء أنوار معبد حتشبسوت بالبر الغربي بمدينة القرنة، لمدة 60 دقيقة.

وتنظم فعالية "ساعة الأرض" في آخر سبت من شهر مارس من كل عام، حيث تنطفئ الأنوار في العديد من دول العالم، ما بين الساعة 8:30 إلى 9:30 مساء بحسب التوقيت المحلي لكل دولة.

ويهدف هذا الحدث إلى رفع الوعي بخطر التغير المناخي، والحث على تقليل استهلاك انبعاث غاز ثاني أكسيد الكربون الناتجة عن حرقه من عوادم السيارات والتي هي بدورها تعتبر السبب الرئيسي في الانحباس الحراري.

ومن الجدير بالذكر أنه جرى اختيار موعد هذا الحدث ليتوافق مع موعد الاعتدال الربيعي، ولضمان مشاركة معظم مدن العالم في وقت متقارب من الليل في هذه المدن، وتنتقل ساعة الأرض المناطق الزمنية على التوالي، وكانت مدينة سيدنى الأسترالية أول المدن المنفذة لهذا الحدث.