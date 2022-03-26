 حملة دورية لتموين بورسعيد لمتابعة مخابز رغيف الخبز الدعم - بوابة الشروق
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حملة دورية لتموين بورسعيد لمتابعة مخابز رغيف الخبز الدعم

محسن عشري
نشر في: السبت 26 مارس 2022 - 4:25 م | آخر تحديث: السبت 26 مارس 2022 - 4:25 م

قال ناصر ثابت وكيل وزارة التموين بمحافظة بورسعيد، إن هناك حملة تتكون من مفتشي إدارة الرقابة التموينية، وذلك بالتنسيق مع إدارة شرطة مباحث التموين بقياده العقيد سهيل الجبالي، وبالتعاون مع المهندسة سحر الدسوقي مدير إدارة حماية المستهلك تتابع عملية توزيع عدد أجولة الدقيق البلدي المدعم من المطحن على مخابز رغيف الخبز الدعم، وضبط أي كمية بمخازن الرغيف الطباقي.

وأوضح في تصريح صحفي، أنه يتم المتابعة المستمرة لحالة الأسواق من خلال غرفة العمليات الرئيسية بديوان عام المديرية، والمرتبطة بغرف العمليات الفرعية بالأحياء ومدينة بورفؤاد.

وأشار إلى قيام حملة رقابية بالمرور الدوري صباحًا ومساء على المخابز البلدية والسياحية؛ للتأكد من الالتزام من حيث القيام بإعلان سعر رغيف الخبز والوزن وبالبيع بالسعر الجديد المعلن، والاطمئنان على جودة الخامات المستخدمة في الخبز السياحي الأفرنجي دقيق بلدي استخراج 72%.


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