رئيس توتال الفرنسية:أعمالنا مستمرة في روسيا ولن نترك أصولنا هناك

أكد باتريك بويان، الرئيس التنفيذي لشركة النفط والغاز الفرنسية العملاقة "توتال إنيرجي"، أن الشركة مستمرة في عملها في روسيا وذلك برغم الجدل الحالي حول الطاقة بين القادة الأوروبيين على خلفية الأزمة الأوكرانية.

جاءت تصريحات بويان خلال جلسة خصصت للطاقة ضمن فعاليات منتدى الدوحة العشرين الذي بدأ أعماله اليوم السبت في العاصمة القطرية ويناقش"التحول إلى عصر جديد".

وأشار بويان إلى ماوصفه بالنقاش المستمر الآن حول الغاز الروسي وما إذا يجب الاستمرار الاعتماد عليه أم وقفه، وقال في هذا الصدد: "في البداية علينا أن نحصل على إجابة واضحة من قبل الحكومات حول هذه المسألة".

وأضاف رئيس توتال إنيرجي: "أعتقد أن أوروبا كانت تحصل على 40 أو 45 من احتياجاتها من الغاز من روسيا وبأسعار منخفضة مقارنة مع الغاز المسال الذي سيتم توفيره من الولايات المتحدة الأمريكية أو قطر الى أوروبا مايعني بأن الأسعار ستكون أعلى".

ومضى بويان قائلا: "أنا مقتنع بنهاية المطاف بأنه مهما حصل سنتمكن من وقف الاعتماد على الغاز الروسي برغم مايتطلبه الأمر من وقت أطول. ولكن نتائج هذه العملية هي أن الأسعار في أوروبا سترتفع كثيرا".

وحول وقف أعمال توتال إنيرجي في روسيا واستعداد الشركة لذلك، قال بويان: "لدينا أصول كبيرة بمليارات الدولارات هناك ولسنا على استعداد للقول بأن لاقيمة لها، وهي أصول مملوكة للمساهمين ومن واجبي الاهتمام بها وعلى الرغم من أننا ملتزمون تماما بالعقوبات وتطبيقها".

وأوضح بويان قائلا: "إننا لم نضع رأسمالا جديدا في روسيا لكن السؤال ما الذي سنفعله بالأصول الموجودة هناك، ولسنا مستعدين للتخلي عنها مقابل صفر دولار للأغنياء الروس أو لروسيا".

واستطرد رئيس توتال إنيرجي: "قلنا بأننا متلزمون بالعقوبات ولانتعامل مع الرئيس (فلاديمير) بوتين ، ولكن يجب أن نفرق بين روسيا والرئيس بوتين. فالشعب الروسي يعاني اليوم من هذه العقوبات. وبالنسبة إلي فالمسألة هي مسئولية محاسبة وهذه الأصول موجودة ونحن لن نعطيها مجانا للرئيس بوتين وهذا مايعنيه انسحابنا اليوم إذا ماتم، ويعني أن أقول للرئيس بوتين أني أعطيك أسهمي مجانا".

وحول ما إذا كانت شركات النفط الكبرى مثل (شل، وبي بي) قد ارتكبتا خطأً بانسحابها من روسيا، قال بويان " كل شخص يقوم بمايريد . ومصانعنا في روسيا سوف تستمر في الإنتاج. ولدينا عقود طويلة الأجل مع هذه المصانع وهي سارية وتعمل ، وسوف تستمر في العمل بغض النظر عما نقرره".

وأضاف بويان: "ربما وجدوا هم في شل وشركة بي بي سبيلا مناسبا للخروج من روسيا، وأقول أننا ضد العدوان الروسي على أوكرانيا".

وحول الاختلاف في وجهات النظر بين القادة الأوروبيين في الساعات الماضية فيما يتعلق بموضوع الطاقة، قال بويان: "إن أوروبا تحتاج إلى كميات اضافية من الغاز ويجب أن ننظر للأمور على المدى البعيد وهذه هي المسألة الأساسية.

وأضاف في هذا الصدد: "قلت للسلطات الفرنسية بدون تثبيت الأسعار يجب أن تقوموا كما فعلت اليابان وغيرها من الدول في آسيا بإبرام عقود طويلة الأجل وليست عقود قصيرة الأجل حتى نتمكن من التحكم في الأسعار وخفضها".

ونوه رئيس توتال إنيرجي إلى:"أنه يمكن التوصل إلى آلية معينة للتعامل مع مسألة الغاز والنفط في اوروبا وعلينا أن نعمل بطريقة موحدة سويا من أجل التوصل إلى حلول طويلة الأمد".

واستطرد بويان قائلا: "في توتال لدينا خطط لاستيراد الغاز من الولايات المتحدة على المدى الطويل وعلينا الآن العمل مع الأطراف المختلفة مثل الحكومة الفرنسية والألمانية وغيرها لأجل التوصل إلى حلول بتوفير الطاقة".

واختتم بويان تصريحاته قائلا:"علينا أن نبني نظاما خاليا من الانبعاثات الكربونية ،كما دعا جون كيري المبعوث الأمريكي الخاص للمناخ ووزير الخارجية الأسبق، ولكن هذا يتطلب الكثير من السنوات ولايمكن في الوقت الحالي وقف الاستثمار في النفط والغاز ويجب الاستثمار في قطاع الهيدروجين والطاقة النظيفة وهذه عملية تتطلب بعض الوقت".