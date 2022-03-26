لجنة أطباء السودان: ارتفاع عدد ضحايا الاحتجاجات لـ91 قتيلا

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أعلنت لجنة أطباء السودان، السبت، ارتفاع عدد ضحايا الاحتجاجات في البلاد إلى 91 قتيلا، منذ 25 أكتوبر الماضي.

وقالت اللجنة في بيان نشرته عبر حسابها على موقع فيسبوك: «ارتقت قبل قليل روح الشهيد إبراهيم حجير متأثرا بإصابته في مدينة أمدرمان خلال موكب 13 يناير الماضي».

وأفادت اللجنة، بأن حجير كان يرقد بالمستشفى خلال الفترات السابقة بعد معاناة طويلة من الإصابة.

ويشهد السودان منذ 25 أكتوبر 2021، احتجاجات ترفض إجراءات استثنائية اتخذها قائد الجيش عبد الفتاح البرهان، أبرزها فرض حالة الطوارئ وحل مجلسي السيادة والوزراء الانتقاليين.