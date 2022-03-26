علق وائل جمعة، مدير المنتخب المصري، على فوز الفراعنة أمام السنغال، في ذهاب الدور الحاسم من تصفيات إفريقيا المؤهلة لكأس العالم قطر 2022.

وتغلب الفراعنة على أسود التيرانجا، بهدف نظيف عن طريق تسديدة قوية من محمد صلاح، اصطدمت بعارضة الحارس ميندي قبل أن تعود ليسجلها المدافع ساليو سيس، في مرماه بالخطأ في الدقيقة الرابعة من المباراة، التي جمعت المنتخبين على ستاد القاهرة الدولي.

وقال جمعة، في تصريحاته التلفزيونية، عبر قناة "أون تايم سبورتس" عقب المباراة: «قدمنا مباراة صعبة، كنا نعرف الفريق الذي نواجهه وإمكانياته جيدا، الحمد لله قطعنا جزءا ومازال متبقي الجزء الأصعب في السنغال».

وتابع: «واجهنا فريق منظم وقوي، ولكن لاعبونا كانوا رجالا وقادرون على استكمال المشوار، نحن نمتلك مدرب محترم يعي ما يفعله جيدا»

واستكمل: «لا نريد أن نعيش الفرحة الآن، لأننا لعبنا شوط ويتبقى آخر في السنغال، استطعنا أن نضع حدا لخطورة الخصم خلال المباراة، خطورة السنغال كانت من الكرات الثابتة».

وواصل: «قلة الخبرة لدى بعض اللاعبين ساعدت السنغال من خلال ارتكاب أخطاء كثيرة في أماكن معينة في الملعب، ولكن كنا موفقين في الهدف الذي سجلناه اليوم».

وأتم: «اللاعبون الذي لم يشاركوا اليوم أمام السنغال تدربوا بعد المباراة في الملعب، ونحتاج أن يستمر التوفيق في اللقاء القادم».

ومن المنتظر أن يلاقي منتخب مصر نظيره السنغال، الثلاثاء المقبل، في إياب الدور الحاسم من تصفيات إفريقيا المؤهلة للمونديال، على ملعب في داكار.