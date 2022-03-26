ليفربول يهنيء محمد صلاح بعد فوز مصر أمام السنغال

هنأ نادي ليفربول الإنجليزي، محمد صلاح، نجم وهداف الفريق، على فوز المنتخب المصري في مباراته ضد السنغال، في الجولة الحاسمة من تصفيات إفريقيا المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم قطر 2022.

وتغلب الفراعنة على أسود التيرانجا، بهدف نظيف عن طريق تسديدة قوية من محمد صلاح، اصطدمت بعارضة الحارس ميندي قبل أن تعود ليسجلها المدافع ساليو سيس، في مرماه بالخطأ في الدقيقة الرابعة من المباراة، التي جمعت المنتخبين على ستاد القاهرة الدولي.

وكتب الحساب الرسمي لنادي ليفربول عبر موقع تويتر: "الملك محمد صلاح يُساهم في هدف فوز منتخب مصر ضد السنغال في مباراة الذهاب من المرحلة النهائية المؤهلة لكأس العالم، قطر 2022".

ومن المنتظر أن يلاقي منتخب مصر نظيره السنغال، الثلاثاء المقبل، في إياب الدور الحاسم من تصفيات إفريقيا المؤهلة للمونديال، على ملعب في داكار.