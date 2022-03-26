نفى الدكتور أيمن سالم الأمين العام لنقابة الأطباء، ما تردد من أنباء بشأن اتجاه القطاع الطبي الخاص لرفع أسعار الخدمات؛ بعد الزيادة السعرية التي أصابت الدولار وبلغت 18.26 جنيه للشراء، و18.36 جنيه للبيع.

وقال خلال اتصال هاتفي ببرنامج «المصري أفندي» مع الإعلامي محمد علي خير، والمذاع عبر شاشة «المحور»، مساء الجمعة، إن الأطباء يبحثون خفض أسعار الكشف أو تثبيتها، معتبرًا ذلك بمثابة «إنجاز» في ظل الظروف الراهنة.

وأضاف أن أسعار كشف الغالبية العظمى من الأطباء «بسيطة» وفي متناول الجمهور، بينما قلة فقط هي من تبالغ في التسعير، مستكملا: «بعض الأطباء لهم أكثر من سعر بسبب تعدد جهات تقديم الخدمة، فمنهم من يعمل في عيادة خاصة، ومستوصف خيري، وعيادات تابعة للمساجد والكنائس، والجمهور في النهاية يحصل على نفس الخدمة».

وعن أسعار الدواء، أوضح أنها ستترتفع لا محالة؛ بسبب اعتماد صناعة الدواء على شراء المواد الخام، والتصنيع والأيدي العاملة، وغيرها من الأمور اللوجيستية.

سبق أن أعلن «سالم» عدم اكتمال النصاب القانوني للأطباء الحضور والمستوجب لصحة انعقاد الجمعية العمومية العادية (الانعقاد الثاني) التي تمت الدعوة لها اليوم الجمعة 25 مارس، وتم تأجيلها إلى الجمعة المقبلة.