وزيرة البيئة تطلق الحوار الوطني للتغيرات المناخية من شرم الشيخ

محافظ جنوب سيناء: الانتهاء من تطوير وصيانة شبكة الطريق بمدينة شرم الشيخ وتوسعة الحارات لتصل الي 5 حارات في كل اتجاه



أطلقت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، اليوم، الحوار الوطنى للتغيرات المناخية بمدينة شرم الشيخ، بحضور عدد من المسؤولين ومشايخ سيناء وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ.



وقال اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، إن العمل يسير على قدم وساق لسرعة إنهاء كل مشروعات البنية التحتية لاستقبال مؤتمر المناخ cop 27 القادم، وتحويل المدينة إلى صرح أو قرية للمؤتمرات العالمية.



وأضاف فودة، خلال كلمته في حفل إطلاق المؤتمر الوطني حول قضية التغيرات المناخية اليوم في شرم الشيخ، أن مدينة شرم الشيخ ستكون قرية عالمية للمؤتمرات نفخر بها.



وذكر أن المدينة بها قاعة للمؤتمرات كبرى تستوعب مايقرب من 6 آلاف ضيف، ومطعم بسعة 1500 زائر إضافة إلى عدد من القاعات الصغري المجاورة لبعضها بأحدث الإمكانيات لتنظيم مؤتمرات عالمية.



وتابع: "لدينا مخطط شامل جاري العمل عليه حاليا لتهيئة شرم الشيخ لاستقبال مؤتمر المناخ القادم، وتحويلها إلى مدينة خضراء على الطراز العالمي".



وأوضح أنه من المنتظر في سبتمبر المقبل الإعلان عن تلك الإنجازات والمشروعات لتحويل شرم الشيخ كمدينة سياحية عالمية.



وتابع أن القيادة السياسية كلفت الهيئة الهندسية ووزارة النقل بالانتهاء من تطوير وصيانة شبكة الطريق بالمدينة، والقيام بتوسعة الحارات لتصل إلى 5 حارات في كل اتجاه.