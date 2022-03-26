 مستشار وزير التموين: تكنولوجيا المعلومات والواردات أبرز التحديات أمام الصناعة - بوابة الشروق
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مستشار وزير التموين: تكنولوجيا المعلومات والواردات أبرز التحديات أمام الصناعة

محمد المهم
نشر في: السبت 26 مارس 2022 - 12:22 م | آخر تحديث: السبت 26 مارس 2022 - 12:22 م
قال مدحت نافع، مستشار وزير التموين، ورئيس الشركة القابضة للصناعات المعدنية سابقا، إن أبرز التحديات التي تواجه الصناعة المحلية، تحديات تكنولوجيا المعلومات، والمدخلات المستوردة، وأن الواردات حجمها كبير جدا مقارنة بالصادرات، فضلا عن أن الكهرباء تشكل عبئا كبيرا على المصانع.

جاء ذلك اليوم خلال خلال مؤتمر نظمه المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية تحت عنوان "مستقبل الصناعة المصرية في ظل التحولات العالمية".

وأضاف نافع، أن تطوير مصانع الزيوت بتكلفة تصل إلى 6 مليارات جنيه من أبرز الحلول الإيجابية لدعم قطاع الصناعة، مشيرا إلى أن الدولة اتخذت إجراءات كثيرة لدعم القطاع الصناعي خلال الفترة الأخيرة.

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