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فيوتشر يخشى مفاجآت كأس مصر أمام منتخب السويس

الشروق
نشر في: السبت 26 مارس 2022 - 4:30 ص | آخر تحديث: السبت 26 مارس 2022 - 4:48 ص

يلتقي فريق فيوتشر اف سي، مع نظيره منتخب السويس، على ستاد الأهلي وي السلام، في السادسة من مساء اليوم، ضمن مباريات الدور ثمن النهائي من بطولة كأس مصر في نسخته الجديدة.

ويسعى فيوتشر، بقيادة علي ماهر، لتجنب مفاجآت كأس مصر، والفوز على منتخب السويس للعبور للدور المقبل، في ظل المعنويات المرتفعة للاعبين بالفوز برباعية على سموحة في الدوري.

ويحتل فيوتشر في الدوري المركز الخامس، برصيد 19 نقطة، بعدما خاض 13 مباراة فاز خلالهم في 5 لقاءات وخسر 4 أخرى وتعادل في مثلهم، وسجل لاعبو الفريق 19 هدفا واستقبلت شباكهم 12 هدفا آخر.

في المقابل، يسعى فريق منتخب السويس لمواصلة صحوته بعدما أطاح بكهرباء الإسماعيلية في الدور التمهيدي الثاني بضربات الترجيح، ثم الإطاحة بفريق بورتو في الدور التمهيدي الثالث بنفس الطريقة، قبل أن يتغلب على فريق بلبيس في الدور التمهيدي الرابع ويتأهل لدور الـ32 مع الكبار.


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