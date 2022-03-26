كوكا يعلق على فوز مصر أمام السنغال

علق أحمد حسن كوكا، مهاجم نادي قونيا سبور التركي، على فوز المنتخب المصري في مباراته ضد السنغال، في الجولة الحاسمة من تصفيات إفريقيا المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم قطر 2022.

وتغلب الفراعنة على أسود التيرانجا، بهدف نظيف عن طريق تسديدة قوية من محمد صلاح، اصطدمت بعارضة الحارس ميندي قبل أن تعود ليسجلها المدافع ساليو سيس، في مرماه بالخطأ في الدقيقة الرابعة من المباراة، التي جمعت المنتخبين على ستاد القاهرة الدولي.

وكتب كوكا، عبر الحساب الرسمي له عبر موقع تويتر: "ربنا يتممها على خير إن شاء الله".

ومن المنتظر أن يلاقي منتخب مصر نظيره السنغال، الثلاثاء المقبل، في إياب الدور الحاسم من تصفيات إفريقيا المؤهلة للمونديال، على ملعب في داكار.