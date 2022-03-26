تنفيذي الغربية يوافق على إنشاء 71 محطة غاز لتموين السيارات

ترأس الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، اليوم السبت، اجتماع المجلس التنفيذي للمحافظة بحضور الدكتور أحمد عطا نائب المحافظ، اللواء دكتور حسين الجندي السكرتير العام.

ووجه رحمي قبل بداية الاجتماع بحصول جميع العاملين بالديوان العام، المراكز، المدن، الأحياء والمصالح الحكومية على الجرعة الثالثة الخاصة بفيروس كورونا؛ للوصول إلى نسبة 100% كما تم في الجرعتين الأولى والثانية، مع التأكيد على منع دخول أي مواطن دون تقديم ما يفيد حصوله على الجرعتين الأولى والثانية.

وهنأ الحضور بمناسبة قرب حلول شهر رمضان الكريم، ووجه رؤساء المدن بتسهيل مهام مديرية الصحة في إتمام الحملة القومية للتطعيم ضد شلل الأطفال والتي ستبدأ من الغد 27 مارس ولمدة أربع أيام.

وخلال الاجتماع ناقش المحافظ عدد من الموضوعات المدرجة في جدول الأعمال وتم الموافقة على قبول التبرع المقدم من أحد المواطنين بمساحة 532 مترا مربعا بناحية قرية محب الجديدة التابعة للوحدة المحلية بالشهيدي بحوض المستجد و3 بمركز المحلة الكبرى لإقامة محطة رفع صرف صحي عليها لصالح الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي بالغربية.

ووافق المجلس على مقترح خطة لإقامة 71 محطة تموين غاز للسيارات (قطاع خاص) بالطرق الرئيسية بنطاق المحافظة وفقا للضوابط والاشتراطات القانونية الواردة بالقرار 615 لسنة 2016 وتعديلاته، كما وافق المجلس على تعديل مسمى أحد شوارع حي أول طنطا بإسم الملازم شرطة محمد المسيري.