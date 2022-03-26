رسالة أحمد حجازي للمنتخب عقب الفوز على السنغال

علق أحمد حجازي، مدافع نادي اتحاد جدة السعودي، على فوز المنتخب المصري في مباراته ضد السنغال، في الجولة الحاسمة من تصفيات إفريقيا المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم قطر 2022.

وتغلب الفراعنة على أسود التيرانجا، بهدف نظيف عن طريق تسديدة قوية من محمد صلاح، اصطدمت بعارضة الحارس ميندي قبل أن تعود ليسجلها المدافع ساليو سيس، في مرماه بالخطأ في الدقيقة الرابعة من المباراة، التي جمعت المنتخبين على ستاد القاهرة الدولي.

وكتب حجازي، عبر الحساب الرسمي له عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": «مبروك يا رجالة مصر ربنا يكملها علي خير في ماتش العودة».

ومن المنتظر أن يلاقي منتخب مصر نظيره السنغال، الثلاثاء المقبل، في إياب الدور الحاسم من تصفيات إفريقيا المؤهلة للمونديال، على ملعب في داكار.