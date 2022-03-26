أوسيتيا تعلن إرسال قوات عسكرية للمشاركة في العملية الروسية بأوكرانيا

أعلنت سلطات جمهورية أوسيتيا الجنوبية، ذات الاعتراف المحدود، عن إرسالها قوات للمشاركة في العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا.

أفاد بذلك رئيس أوسيتيا الجنوبية أناتولي بيبيلوف، على قناته في "تلجرام"، دون شرح عدد العسكريين الذين تم إرسالهم إلى أوكرانيا، وفق قناة "روسيا اليوم".

في سياق متصل، منح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم السبت، صفة المحاربين القدامى للمشاركين في العملية العسكرية بأوكرانيا ودونباس.

وبموجب القانون الروسي الجديد، تم منح صفة المحاربين القدامى لموظفي الهيئات الأمنية ومؤسسات القوة المختلفة الأخرى، الذين يؤدون مهمات على أراضي أوكرانيا وجمهوريتي دونيتسك ولوجانسك (الانفصاليتين)، بالإضافة إلى المعاقين نتيجة العمليات القتالية للأفراد العسكريين.