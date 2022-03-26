زيلينسكي لمنتدى الدوحة: روسيا دمرت مالا يقل عن 59 موقعا روحيا

قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، اليوم السبت، أن القوات الروسية دمرت ما لا يقل عن 59 موقعا روحيا في بلاده خلال غزوها للبلاد على مدار 31 يوما.

جاء ذلك في خطاب افتراضي للمشاركين في منتدى الدوحة العشرين الذي افتتحه أمير قطر اليوم السبت، بحسب وكالة الأنباء الأوكرانية "يوكرينفورم".

وقال زيلينسكي: "خلال 31 يوما من هذه الحرب، الحقت الهجمات الروسية أضرارا بما لا يقل عن 59 مبنى له قيمة روحية، تشمل مساجد وكنائس ومؤسسات دينية وتعليمية".

وأشار إلى تدمير أو الحاق أضرار بأكثر من مئتي مدرسة والعديد من المستشفيات، متابعا: "تخيلوا فقط أن القوات الروسية تهاجم عمدا هذه الأماكن التي يستخدمها المدنيون العاديون كملاجئ".