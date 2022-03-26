علق البرتغالي كارلوس كيروش المدير الفني لمنتخب مصر على فوز الفراعنة أمام السنغال في ذهاب الدور الحاسم من تصفيات إفريقيا المؤهلة لكأس العالم قطر 2022.

وتغلب الفراعنة على أسود التيرانجا، بهدف نظيف عن طريق تسديدة قوية من محمد صلاح، اصطدمت بعارضة الحارس ميندي قبل أن تعود ليسجلها المدافع ساليو سيس، في مرماه بالخطأ في الدقيقة الرابعة من المباراة، التي جمعت المنتخبين على ستاد القاهرة الدولي.

وقال كيروش في المؤتمر الصحفي عقب المباراة: «لا أعلم لماذا الحزن؟!، نحن نواجه بطل القارة وهو أيضا تأهل كثيرا للمونديال، أن نهاجم أمامه في بعض الأوقات وأحيانا ندافع هذا هو الطبيعي».

وعن تسجيل هدف وحيد، أجاب: «النتيجة مازالت تعادل سلبي بالنسبة لنا، ولدينا مباراة مفتوحة هناك (في داكار) ويجب على اللاعبين تقديم أكثر من 100%».

وواصل: «يجب أن نلعب في مباراة الإياب بـ 15 أو 16 لاعب على أرض الملعب، من أجل تقديم الأداء المطلوب للتأهل».

وشدد: «شاهدنا ما فعلته مقدونيا الشمالية أمام إيطاليا، فمن الطبيعي أن تكون مباراة الإياب أمام السنغال صعبة جدا».

واسترسل: «الاختيارات الفنية؟، أنا لدي 44 عاما من الخبرة وخضت 250 مباراة دولية، ولدي رقم انفرد به وهو أنني الوحيد الذي نجح في التأهل بـ 4 منتخبات مختلفة لكأس العالم».

ونوه: «أنا واحد من أفضل 10 مدربين على مستوى العالم في تحقيق النتائج الإيجابية، وظيفتي هي اتخاذ القرارات الفنية، لم أناقش قراراتي مع الإعلام، وإذا كنت لا تتقبل ذلك كإعلامي، سأرى ما تكتبه وأنتقدك أيضا».

وأتم: «أنا مثل المغني، أغني أغنية وعليك أن تقول رأيك فيها سواء جيدة أم لا، ولكني لم أناقش قراراتي الفنية أبدا في حياتي مع الإعلاميين».