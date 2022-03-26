استطلاع: ماكرون يمكنه الفوز برئاسة فرنسا في الجولة الأولى بتأييد 29%

أظهر استطلاع للرأي أجراه معهد إيبسوس ومؤسسة سوبرا-ستيريا، لصالح قناة فرانس إنفو وصحيفة لو باريزيان، ونشرت نتائجه الجمعة، أن إيمانويل ماكرون يمكن أن يفوز في الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية الفرنسية الشهر المقبل بتأييد 29%، بانخفاض 0.5 نقطة عن اليوم السابق، وفقا لما أوردته وكالة بلومبرج للأنباء.

واحتلت مرشحة حزب الجبهة الوطنية اليميني المتطرف مارين لوبان المرتبة الثانية بنسبة 18.5 % بانخفاض 0.5% نقطة عن استطلاع اليوم السابق .

وأظهر الاستطلاع أن ماكرون يمكن أن يفوز على لوبان بنسبة 58% -42% في جولة الإعادة.

وفي مطلع مارس الجاري، أعلن ماكرون عبر رسالة إلى الفرنسيين، نشرت على الإنترنت، ترشحه للانتخابات الرئاسية المقرر إجراؤها في 10 و24 أبريل المقبل، ويشارك فيها إلى جانبه عدد من المرشحين ممثلين لتيارات سياسية مختلفة.

وتعهد ماكرون، بالعمل على تعزيز فرنسا وأوروبا في وجه تراكم الأزمات، وقال: «لهذا السبب أطلب منكم منحي ثقتكم لولاية ثانية كرئيس للجمهورية.. أنا مرشح لكي أستحدث معكم ووسط تحديات هذا القرن، استجابة فرنسية وأوروبية فريدة».