 الناخبون يتوجهون إلى مراكز الاقتراع في مالطا لاختيار برلمان جديد - بوابة الشروق
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الناخبون يتوجهون إلى مراكز الاقتراع في مالطا لاختيار برلمان جديد

د ب أ
نشر في: السبت 26 مارس 2022 - 9:36 ص | آخر تحديث: السبت 26 مارس 2022 - 9:36 ص

توجه الناخبون في مالطا، اليوم السبت، إلى مراكز الاقتراع لاختيار برلمان جديد، حيث تم دعوة أكثر من 340 ألف من سكان الجزيرة الواقعة في البحر المتوسط للإدلاء بأصواتهم.

ويأتي حزب "العمل الاشتراكي الديمقراطي" بزعامة رئيس الوزراء روبرت أبيلا، في الصدارة بشكل واضح في استطلاعات الرأي متغلبا على الحزب "القومي" بزعامة برنارد جريتش.

وبالتالي من المتوقع إعادة انتخاب أبيلا بسهولة لإدارة أصغر دولة بالاتحاد الأوروبي.

وسيبدأ فرز الأصوات صباح غد الأحد وستكون النتائج غير الرسمية متاحة حوالي الساعة العاشرة صباحا (09:00 بتوقيت جرينتش). وسيتم الإعلان عن الفائز الرسمي بعد غد الإثنين.

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