 كاري لام: هونج كونج لا تخطط لتخفيف قيود تعليق الطيران - بوابة الشروق
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كاري لام: هونج كونج لا تخطط لتخفيف قيود تعليق الطيران

د ب أ
نشر في: السبت 26 مارس 2022 - 6:16 م | آخر تحديث: السبت 26 مارس 2022 - 6:16 م

قالت الرئيسة التنفيذية لهونج كونج كاري لام في إحاطة اليوم السبت إن حكومة البلاد لا تدرس تقديم "تنازلات كبرى" في سياسات إلغاء رحلات الطيران لكنها ستعيد النظر في عتبات البدء في إلغائها.

وذكرت لام أن تعليق الطيران "إجراء خاص بالصحة العامة للسيطرة على العدوى" وليس "صراعا عنيفا" بين حكومة هونج كونج وشركات الطيران، حسبما ذكرت وكالة بلومبرج للأنباء.

وأفادت صحيفة "سينج تاو" في وقت سابق بأن المدينة قد تخفف عدد حالات كوفيد- 19 الإيجابية التي تحدد وقف رحلات الطيران .

وتنص القواعد الحالية على أن وجود ثلاثة حالات أو أكثر على متن نفس الطائرة، أو حالة واحدة مؤكدة وأخرى غير ملتزمة بالقواعد على متن نفس الطائرة، تؤدي إلى حظر يمتد أسبوعين.

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