يترأس الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، غدا الأحد، اجتماعا للحكومة لبحث عدد من مشاريع القوانين حول المناطق الحرة، وكيفية النهوض بالصناعات الكهربائية.

وأوضحت الرئاسة الجزائرية - في بيان اليوم السبت - أن الاجتماع سيتناول مشروعي قانونين، يتعلّقان بتحديد القواعد المطبقة على المناطق الحرة، وتسيير المساحات الخضراء وحمايتها وتنميتها.

كما سيبحث الرئيس الجزائري جهود الحكومة فيما يتعلق بالنهوض باستراتيجية الصناعات الكهربائية، وتوفير المياه الصالحة للشرب في عدد من الولايات الجزائرية.

يذكر أن الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون يجتمع أسبوعيًا بصفة دورية مع أعضاء الحكومة لبحث عدد من المسائل التي تطرأ على الساحة المحلية، ومناقشة خطط عمل الحكومة إزاء تسيير الحياة اليومية للمواطنين.