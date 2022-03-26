عبر الإعلامي عمرو أديب، عن تضامنه مع السعودية بعد تعرضعها لسلسلة من الهجمات العدوانية التي شنتها المليشيات الحوثية (المدعومة من إيران) على المملكة.

وقال خلال برنامجه "الحكاية" عبر شاشة "mbc مصر"، مساء الجمعة، إنّ الهجمات الحوثية على السعودية تؤثر على إمدادات الطاقة في العالم، معقّبًا: "قلوبنا مع أهلنا وأشقائنا مع السعودية.. المملكة قالت هتاخد حقها".

وأضاف: "هناك رصد لاستخدام صواريخ بالستية ومسيرات من مطار صنعاء (يخضع لسيطرة الحوثيين).. هذه الأسلحة ليست صناعة حوثية يمني لكنها من إيران التي تحاول الضغط على المجتمع الدولي في ملف الاتفاق النووي".

وتابع: "آن الأوان أن يتخذ العالم موقفا واضحًا غير البيانات التي تندد بالعمليات الإرهابية الحوثية"، قبل أن يستطرد: "السعودية لديها جيش وإدارة قوية ولا تحتاج لأحد.. ولديها أحدث وسائل الإطفاء".

وكان التحالف العربي، قد أعلن في وقت سابق، تعرض السعودية لـ 16 هجوما عدائيا يوم الجمعة، لافتا إلى أنه يمارس ضبط النفس لإنجاح المشاورات التي تقودها الأمم المتحدة بهدف إنهاء الأزمة (في اليمن المدمر جرّاء حرب أشعلها الحوثيون منذ 2014).

وفيما شوهدت نيران كثيفة - حتى كتابة هذه السطور- تندلع من محطة تتبع شركة أرامكو النفطية بمدينة جدة، فقد أعلن التحالف في بيان أوردته وكالة الأنباء السعودية "واس" (رسمية)، إنّ الدفاعات السعودية دمرت مسيّرتين مفخختين أُطلقتا باتجاه نجران (جنوب غرب)".