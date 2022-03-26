الروس بجمهورية التشيك يتظاهرون في براغ ضد الحرب على أوكرانيا

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تظاهر الروس الذين يعيشون في جمهورية التشيك في شوارع العاصمة براغ احتجاجا على الحرب الروسية على أوكرانيا.

وبحسب الشرطة فقد شارك حوالي ثلاثة آلاف شخص في المظاهرة التي نظمت تحت شعار "الروس ضد بوتين".

ولم يتم الإبلاغ عن وقوع حوادث خلال المظاهرة.

وقال منظمو المظاهرة في نداء لهم على موقع فيسبوك إنه يجب توضيح أنه ليس كل الروس من المؤيدين سرا للرئيس فلاديمير بوتين، وأشاروا إلى أن المجتمع التشيكي ينتظر مثل هذه الإشارة.

ووفقا لشرطة الأجانب في براغ فإن أكثر من 45 ألف روسي يعيشون في جمهورية التشيك بنهاية عام 2021.

وبهذا يكون الروس من أكبر الأقليات الأجنبية – بعد الأوكرانيين والسلوفاك والفيتناميين الذين يعيشون في جمهورية التشيك.

وهناك الكثير من المتاجر الروسية، التي يرفع بعضها الآن العلم الأوكراني بشكل واضح أو يشارك في مساعدة اللاجئين.

وقالت صحيفة "إم إف دينس" التشيكية في تقرير لها إن مدخلا للسفارة الروسية داخل الحي الدبلوماسي براغ-بوبنيك تعرض في غضون ذلك للتلطيخ بلون أحمر دموي.

وبحسب النشطاء المشاركين يرمز هذا اللون إلى دماء الضحايا الأبرياء للعدوان الروسي على أوكرانيا.

وتحقق الشرطة في الواقعة .