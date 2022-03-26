جاريث بيل: الصحافة المدريدية خبيثة

رد جاريث بيل، لاعب ريال مدريد على هجوم الصحافة الإسبانية عليه خلال الساعات الماضية، بعد تألقه مع المنتخب الويلزي، في ظل ابتعاده عن مستواه مع الملكي، وغيابه عن التشكيل الأساسي للفريق.

ووصف بيل الصحافة الإسبانية بالـ"الخبيثة"، قائلا إن ما قالته صحيفة ماركا التي تتخذ من مدريد مقرا لها يمثل "صحافة الافتراء والإهانة والاحتقار".

وسأل بيل في بيان عبر حساباته في مواقع التواصل الاجتماعي قائلا "في الوقت الذي ينتحر فيه الناس بسبب قسوة وسائل الإعلام، أريد أن أعرف من الذي يحاسب هؤلاء الصحفيين ووسائل الإعلام التي تسمح لهم بكتابة مقالات كهذه؟".

وأضاف: "لحسن الحظ، لقد نضجتُ ولم أعد أتأثر بذلك، لكن هذا لا يعني أن مثل هذه القصص الصحفية لا تسبب ضررا وتزعج أولئك الذين يقرؤون مثل هذه القصص الخبيثة والشريرة".

وكانت وسائل إعلام إسبانية هاجمت الجناح الويلزي جاريث بيل، وقارنت بين أدائه على مستوى ناديه ريال مدريد وما قدمه على المستوى الدولي أخيرا مع منتخب بلاده.

وقال عنوان مقال بصحيفة "آس" كتبه رئيس التحرير توماس رونسيرو "عد إلى بلادك يا بيل الآن"، فيما هاجمت صحيفة ماركا بيل في عنوانها الرئيس، ووصفته بأنه "متطفل ويلزي".

وقالت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الصادرة في برشلونة "مع تأكد ويلز بأنه سيقدم الأداء المنشود من دون أي متاعب أو آلام كشف بيل مع المنتخب الوطني لبلاده عن أولوياته".

وهذا هو العام الأخير في عقد بيل مع ريال مدريد الذي انضم إليه في 2013 بعد أن أمضى العام الذي قبله معارا في ناديه السابق توتنهام اللندني.