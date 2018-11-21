أوكرانيا تتوقع هجوما روسيا واسعا على كييف رغم «المقاومة الشرسة»

قال الجيش الأوكراني، إنه لا يزال يعتقد أن القوات الروسية لا يزال بإمكانها شن هجوم واسع النطاق على العاصمة كييف، رغم تأخُّر تقدمهم بسبب نقص الغذاء والوقود، بالإضافة إلى المقاومة الأوكرانية الشرسة.

وقال أولكسندر جروزيفتش من رئاسة أركان الجيش الأوكراني، يوم الجمعة، إنّ أجهزة الاستخبارات أشارت إلى أنه يتم إعداد وحدات خاصة روسية لعملية كييف في جمهورية داغستان الروسية بمنطقة القوقاز.

وتمكنت القوات الأوكرانية مؤخرا من استعادة العديد من المواقع والقرى القريبة من كييف.

وتواصل روسيا شن عمليتها العسكرية على أوكرانيا منذ أكثر من شهر، فيما لا يزال تعمل القوى الدولية على مجابتها بفرض العقوبات على موسكو، مع تزويد كييف بالمزيد من المساعدات العسكرية الهجومية والدفاعية.

وفي وقت سابق من الجمعة، أعلن خبراء أوكرانيون أن قيمة الأضرار التي لحقت بالبنية التحتية في بلادهم جراء الهجوم العسكري الروسي قد تصل إلى 63 مليار دولار، وفق تقرير صادر عن قسم التحليلات في مدرسة كييف للاقتصاد.

وأشار الخبراء إلى تضرر أو انهيار أكثر من 8 آلاف طريق، و260 جسر، و4 آلاف و431 منزل، و92 مصنع أو منشأة، و378 مؤسسة تعليمية، و138 مرفق صحي، وميناءين، و8 مطارات مدنية و10 عسكرية، فضلًا عن 8 محطات لتوليد الطاقة الكهربائية، بينها محطة نووية.