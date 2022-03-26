تواصل شركة سيتي لإدارة المنشآت الرياضية والأندية، دورها الوطني في دعم الرياضة المصرية بكافة أشكالها وعلى كل المستويات، فبالإضافة لكونها راعي مباراة المنتخب المصري أمام نظيره السنغالي في ذهاب الدور التأهيلي لمونديال قطر 2022 على إستاد القاهرة، قامت شركة سيتي كلوب بتوفير 400 تذكرة للمباراة لأعضاء أندية سيتي كلوب من مختلف مدن مصر لتشجيع ودعم المنتخب المصري في خطوته الأخيرة للمونديال.

كما قامت الشركة ببث المباراة على شاشات عملاقة في 9 مدن مختلفة عبر أندية سيتي كلوب ونادي الأهلي الأقصر بما فيها أندية لم يتم افتتاحها، للتأكيد على حرص الشركة على التعامل بمساواة بين جميع الأعضاء وأنها لن تتدخر جهدًا لإسعاد أعضائها وتقديم أفضل الخدمات لهم.

وفي هذا الصدد أيضا، استضافت شركة سيتي في أندية سيتي كلوب بالعبور وطنطا وبنها الاستوديو التحليلي لقناة أون تايم سبورت، قبل المباراة وبين شوطيها، لخلق حوار بين المشجعين من الأعضاء ونجوم التحليل على الشاشة الصغيرة، في مبادرة تقوم بها شركة سيتي لتوصيل أكبر الاستوديوهات التحليلية وأهم نجوم التقديم والتحليل الرياضي لجميع المدن بلا استثناء للتأكيد على أن لكل مصري حقوقه في ممارسة ومتابعة الرياضة بلا استثناء، وهذا ما تؤكد عليه استراتيجية مصر 2030، وضرورة دعم المنتخبات واللاعبين المصريين في الرياضات المختلفة وتطوير الرياضة في كل مدن مصر وهو الهدف الأول والأوحد لشركة سيتي لإدارة المنشآت الرياضية والأندية.

وتجهز شركة سيتي حاليا مفاجأة جديدة لأعضائها، حيث تعمل الآن على تسهيل سفر عدد من أعضائها للسنغال لتشجيع منتخب مصر في مباراة العودة يوم 29 مارس الجاري، بعد أن كانت قد نظمت رحلات الأعضاء للكاميرون في بطولة أمم أفريقيا وهو دليل قاطع على استمرارية عمل الشركة على تحقيق أهدافه الوطنية.