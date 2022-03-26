السعودية تؤكد للمبعوث الأمريكي أهمية العمل المشترك لوقف دعم إيران للميليشيات الإرهابية

التقى وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، اليوم السبت، المبعوث الأمريكي الخاص لشؤون إيران روبرت مالي، وذلك على هامش منتدى الدوحة في نسخته العشرين، بحضور الأمير منصور بن خالد بن فرحان سفير خادم الحرمين الشريفين لدى قطر.

ونقلًا عن وكالة الأنباء السعودية «واس»، مساء السبت، جرى خلال اللقاء استعراض التعاون الثنائي بين المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة الأمريكية، بشأن الملف النووي الإيراني والمفاوضات الدولية الجارية بهذا الشأن، بالإضافة إلى مناقشة تكثيف الجهود المشتركة للتصدي للانتهاكات الإيرانية للاتفاقيات والمعاهدات الدولية، كما تناولا أهمية تعزيز العمل المشترك لوقف الدعم الإيراني للمليشيات الإرهابية التي تهدد أمن واستقرار منطقة الشرق الأوسط والعالم.

وافتتح أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، اليوم السبت، أعمال النسخة الـ20 من منتدى الدوحة الذي يستمر يومين، تحت عنوان «التحول إلى عصر جديد».

ودعا تميم بن حمد في كلمته إلى تحديد مستقبل النظام الدولي، مشدداً على أن العالم اليوم وصل «مرحلة حساسة ومفصلية على جميع المستويات».

وشدد أمير قطر على موقف بلاده الرافض للعنف والاعتداء على سيادة الدول وخرق القيم الإنسانية، مضيفا أنه لا يمكن للإنسانية القبول بتنافس الدول الكبرى في تطوير أخطر أنواع الأسلحة.

ويبحث المنتدى العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، والتحالفات الجيوسياسية، والعلاقات الدولية، والنظام المالي والتنمية الاقتصادية، والدفاع، والأمن السيبراني، والأمن الغذائي، والاستدامة وتغيّر المُناخ، ومستقبل الغاز وأسعار الطاقة والصراعات الدولية، كما تتصدر أجندة المنتدى مناقشة التحول إلى عصر جديد ما بعد جائحة كورونا.

ويُعد منتدى الدوحة منصة عالمية للدبلوماسية والحوار والتنوّع تجمع قادة السياسة لمناقشة التحديات الملحة التي تواجه العالم، ويهدف لتعزيز الحوار، وتبادل الأفكار، وصنع السياسات، وتقديم التوصيات القابلة للتطبيق.