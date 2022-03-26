أكاديمية الشرطة تنظم دورتين تدريبيتين لطلبة الجامعات عن مخاطر التكنولوجيا ومواقع التواصل الاجتماعي

نظمت أكاديمية الشرطة دورتين تدريبيتين بمقر مركز الدراسات الأمنية والإستراتيجية بمركز بحوث الشرطة تحت عنوان:(تأمين الشباب ضد مخاطر التكنولوجيا الحديثة ومواقع التواصل الاجتماعي)، وذلك خلال الفترة من 20 إلى 24 مارس 2022، بمُشاركة نخبة متميزة من الأساتذة والخبراء الأمنيين والمتخصصين.

وذلك في إطار المشاركة فى تنمية الوعي الجمعي لاسيما فى ظل التحديات الراهنة التي تعاظمت في ضوء ثورة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

توضمن برنامج الدورتين موضوعات متصلة بمفهوم الدولة ومقومات بناء الدولة الحديثة أبرزها (مخططات إسقاط الدول فى منطقة الشرق الأوسط، وترويج الشائعات عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وحروب الجيل الرابع، دور الإعلام المستنير في التوعية من مخاطر مواقع التواصل الاجتماعي، والإعلام الموجه عبر مواقع التواصل الإجتماعى وتأثيراته على الشباب، حروب اللاعنف وصناعة الدولة الفاشلة وتأثيراتها على الشباب من استقطاب الجماعات الإرهابية عبر شبكة الإنترنت، ودور الإعلام الأمنى في مواجهة حروب الجيل الرابع، والسياسات الاقتصادية ودورها في الحفاظ على استقرار الدولة، والحروب النفسية وتخريب الاقتصاد عبر مواقع التواصل الاجتماعي وتأثيراتها على الشباب، ودور وسائل التواصل الاجتماعي في تزييف وعي المواطنين، وتوظيف التنظيمات الإرهابية لوسائل التواصل الاجتماعي في استقطاب الشباب، والتحصين الفكرى ضد التيارات المتطرفة عبر شبكة الإنترنت، ودور الإعلام في مواجهة تزييف وعي الشباب، ومخاطر وسائل التواصل الاجتماعي على الشباب، ودور الفن والثقافة في مواجهة مخاطر تطبيقات التكنولوجيا الحديثة على الشباب).

وتعكس استضافة تلك الدورتين مدى إهتمام وزارة الداخلية، بتأمين الشباب ضد مخاطر التكنولوجيا الحديثة ومواقع التواصل الاجتماعي.

واختتمت فعاليات الدورتين بتنظيم جولة تفقدية للمشاركين لكيانات الأكاديمية.