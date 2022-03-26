رئيس رواندا: وضع مجالات جديدة للتعاون أمر حتمي للصمود أمام الصدمات الاقتصادية المستقبلية

قال الرئيس الرواندي بول كاجامي، إن جائحة كورونا وثّقت أهمية الترابط بين الدول أكثر من ذي قبل.

وأضاف خلال مؤتمر صحفي مع الرئيس عبد الفتاح السيسي، بقصر الاتحادية، اليوم السبت، أنه لا يمكن لأي دولة أن تتعامل مع أزمة عالمية بمفردها، مؤكّدًا أن التعاون أمر مهم للغاية.

وشدد على حتمية وضع مجالات جديدة للتعاون لإعادة اقتصادات الدول على المسار من جديد والقدرة على الصمود في مواجهة الصدمات المستقبلية.

وأشار إلى أنّ هذا الأمر يمثل نقطة انطلاق جيدة لتعظيم مجالات التجارة الحرة في إفريقيا، بما يساهم في خلق العديد من الفرص لا سيّما لأصحاب الأعمال والشباب.