وزير الدفاع الروسي: إمداد القوات بأسلحة بعيدة المدى على رأس أولويتنا

أكد وزير الدفاع الروسي سيرجي شويجو، أن تسليح الجيش الروسي مستمر رغم العقوبات الغربية، موضحا أن من أولويات الوزارة إمداد القوات بأسلحة بعيدة المدى عالية الدقة والحفاظ على جاهزية القوات النووية.



وقال شويجو - حسبما أوردت قناة "روسيا اليوم" الإخبارية، اليوم السبت - إنه في ضوء العملية العسكرية الخاصة من الضروري الحفاظ على وتيرة تزويد القوات بالأسلحة المتطورة وأنظمة الروبوتات.



وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد وجه الشهر الماضي القيادة العسكرية بوضع قوات الردع النووي في حالة تأهب قصوى.



من ناحية أخرى، وصلت قافلة مساعدات روسية إلى قرى جديدة في محيط مقاطعة تشيرنكوف في أوكرانيا.



وذكرت قناة "روسيا اليوم" الإخبارية أن شحنات المساعدات تشمل عدة أطنان من المواد الأولية، من ماء وغذاء ودواء، مضيفة أنه يجري إيصال المساعدات بحماية من القوات الروسية.



وكانت وزارة حالات الطوارئ الروسية قد أعلنت - أمس الجمعة - أنها وصلت أكثر من 120 طنا من المساعدات الإنسانية إلى مقاطعة خاركوف في أوكرانيا، وذلك بالتعاون مع الحرس الوطني الروسي.