سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

عاد الدنماركي كريستيان إريكسن نجم منتخب الدنمارك للمشاركة مجددا مع منتخب بلاده بعد 9 أشهر من الغياب بسبب تعرضه لإصابة قلبية في منافسات كأس الأمم الأوروبية الماضية.

ويلتقي منتخب الدنمارك مساء اليوم السبت وديا مع هولندا، في مواجهة شهدت عودة اللاعب الدنماركي إريكسن للمشاركة مع بلاده.

وسجل إريكسن هدفا بعد نزوله لملعب المباراة بنحو دقيقتين، حيث دخل بديلا في الشوط الثاني وتمكن من تسجيل هدف رائع.

وتعود مشاركة إريكسن الأخيرة مع منتخب بلاده قبل نحو 9 أشهر، حيث كان قد شارك في اليورو الأخير وتعرض لإصابة قلبية أبعدته عن الملاعب لعدة أشهر.