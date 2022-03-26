15% زيادة مرتقبة فى أسعار السيارات الجديدة خلال الأشهر المقبلة

الأزمة الروسية الأوكرانية تلقى بظلالها على أسعار السيارات فى مصر

نقص الإمدادات وتعليق الإنتاج يرفعان الأسعار بالسوق

ألقت الأزمة الروسية الأوكرانية بظلالها على أسعار السيارات فى مصر بسبب نقص الإمدادات وتعليق الإنتاج، ورفعت العديد من الشركات أسعار السيارات بقيمة تصل إلى 50 ألف جنيه. فيما أشار عدد من التجار إلى أنه من المتوقع استمرار زيادة الأسعار خلال العام الجارى بنسبة تصل إلى 15%.

وقال رأفت مسروجة، الرئيس الأسبق للشركة الهندسية لصناعة السيارات، إن الأسعار ما زالت غير مستقرة بسبب مشاكل وقف الإنتاج الناتجة عن نقص الرقائق الالكترونية، مشيرا إلى أن أسعار السيارات ارتفعت بنسبة كبيرة خلال العام الجارى.

وأضاف الرئيس الأسبق للشركة الهندسية لصناعة السيارات، أن مبيعات السيارات فى السوق المصرية لا تتناسب مع القدرة الاستيعابية له، حيث مازالت المبيعات منخفضة للغاية عن المستهدف.

فيما توقع أيضا خالد سعد مدير عام شركة بريليانس البافارية، استمرار ارتفاع أسعار السيارات فى ظل وجود نقص من المعروض ووقف الإمدادات، متوقعا زيادة الأسعار خلال العام الجارى بنسبة تتراوح بين 5و 15%، فضلا عن الزيادة التى شهدتها السوق العام الماضى والتى بلغت 15% أيضا.

وقال خالد سعد مدير عام شركة بريليانس البافارية، إن استمرار المخاوف بسبب الأزمة الروسية الأوكرانية وارتفاع تكلفة الشحن؛ فضلا عن نقص المعروض سيؤديان إلى تراجع مبيعات السيارات فى السوق المحلية، إضافة إلى نقص المعروض.

بدوره، قال اللواء حسين مصطفى، الخبير والمدير التنفيذى لرابطة مصنعى السيارات، إن إمدادات المواد الخام تأثرت بسبب الحرب الروسية، مشيرا إلى أن روسيا أوقفت تصدير المعادن التى تدخل فى صناعة السيارات.

وأضاف: «مصر تأثر بالأحداث العالمية، حيث من المتوقع فى حال استمرار الأزمة أن يكون هناك نقص حاد فى المعروض وهو ما يؤدى إلى ارتفاع الأسعار والتى بدأت ملامحها تظهر عند غالبية الوكلاء الأيام الماضية».

وأشار مصطفى، إلى أن نسبة زيادة الأسعار خلال الشهرين الماضيين تراوحت بين 4 إلى 5%، مشددا أنه فى حال استمرار الأزمة لأكثر من شهرين قادمين سيؤثر سلبا على الأسعار بنسبة أكبر من المتوقع.

وأكد مصطفى أن ارتفاع الأسعار سيؤثر بشكل سلبى على السوق، حيث من المتوقع حدوث حالة من الانكماش خاصة وأن السوق ما زال متأثرا من الأزمات السابقة الخاصة بأشباه المواصلات والحرب الروسية فى أوكرانيا.

وشهدت سوق السيارات المصرية، خلال العامين الماضى والجارى، موجة زيادات متتالية فى الأسعار طالت جميع السيارات تقريبا بنسبة تتراوح بين 7 و12%، نتيجة قيام الوكلاء والمستوردين بزيادة الأسعار بسبب ارتفاع أسعار الشحن، إلى جانب ظهور «الأوفر برايس».

ويعيش السوق، حالة من الارتباك خلال الفترة الأخيرة، بسبب خفض غالبية الإنتاج عالميا، نتيجة لمشاكل نقص الرقائق الالكترونية، مع ارتفاع أسعار الشحن؛ وهو ما أدى إلى قلة المعروض مع زيادة حجم الطلب فى معارض السيارات.

وخلال الشهر الأول من عام 2022، ارتفعت أسعار «الأوفر برايس» فى السوق المحلية بنسبة أخرى بلغت 10%، بالإضافة إلى الارتفاع الذى حدث فى السوق بالعام الماضى.