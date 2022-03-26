زيلينسكي: روسيا تهدر مليارات على الأكاذيب والدعاية

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قال الرئيس الأوكراني فلوديمير زيلينسكي، إنّ القيادة الروسية أنفقت مليارات الدولارات على الدعاية.

وأضاف زيلينسكي في رسالة بالفيديو مساء الجمعة: «تعرفون جميعا بالضبط نظام الدعاية الهائل الذي بنته روسيا».

وتابع: «تقريبا لم ينفق أحد في العالم مثل هذه المبالغ الهائلة على أكاذيب».

وأشار زيلينسكي، إلى أنّ موسكو لم تأخذ في الاعتيار أن هذه الجهود لا تضمن نتيجة.

وتابع: «عندما يمهد المال طريق الأكاذيب ، فإن النتيجة غير مضمونة.. طريق الحقيقة صعب ولكن الحقيقة تمهد طريقها الخاص».

ونفت روسيا بشكل قاطع التقارير التي أفادت بأنها كانت تخطط للهجوم على أوكرانيا قبل أسابيع من غزوها لجارتها.