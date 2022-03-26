إيران تعارض الاتفاق بين السعودية والكويت بشأن حقل الدرة: مشترك بيننا وبينهما

أعلنت إيران معارضتها للاتفاق السعودي الكويتي بشأن حقل الدرة في الخليج العربي، مشيرة إلى أن الحقل مشترك بينها وبين السعودية والكويت.

صرح بذلك المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زادة، تعليقا على الاتفاق الجديد المعلن بين السعودية والكويت بشأن حقل "آرش/ الدرة" المشترك، حسب ما أوردت اليوم السبت وكالة أنباء "فارس" الإيرانية .

وقال إن حقل "آرش/ الدرة" مشترك بين دول إيران والكويت والسعودية، وهناك أجزاء منه في نطاق المياه غير المحددة بين إيران والكويت.

وأضاف: "وفقا للضوابط والأعراف الدولية، فإن أي خطوة للاستثمار والتطوير من هذا الحقل يجب أن تتم بالتنسيق والتعاون بين الدول الثلاث، لذا فإن الخطوة الأخيرة للكويت والسعودية التي جاءت في إطار وثيقة للتعاون، (غير قانونية) ومناقضة للأعراف الجارية والمحادثات المنجزة سابقا، ولا تأثير لها على الوضع القانوني للحقل، ولا تحظى بموافقة الجمهورية الإسلامية الإيرانية".

وتابع: "الجمهورية الإسلامية الإيرانية مثلما أعلنت مرارا، فإنها على استعداد للدخول في مفاوضات مع الدولتين الجارتين، الكويت والسعودية، حول كيفية الاستثمار من هذا الحقل المشترك، وبالتزامن مع ذلك، مواصلة المفاوضات الثنائية مع الكويت في إطار نتائج المفاوضات السابقة معها حول تحديد حدود الجرف القاري، وكذلك بدء المفاوضات ثلاثية الجانب لتحديد النقطة الثلاثية فيما بين هذه الدول".

وأكد في ختام تصريحه، أن الجمهورية الإسلامية الإيرانية تحتفظ لنفسها كذلك بحق الاستثمار من الحقل المشترك "آرش/ الدرة".

كان وزير النفط الكويتي الدكتور محمد الفارس قد أعلن يوم الاثنين الماضي التوقيع مع نظيره السعودي الأمير عبدالعزيز بن سلمان، على وثيقة لتطوير حقل الدرة في الخليج العربي.