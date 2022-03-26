الزمالك يهنىء منتخب مصر بالفوز على السنغال

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تقدم مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، بالتهنئة للمنتخب الوطني بعد الفوز على السنغال في تصفيات كأس العالم.

وفاز المنتخب المصري بهدف دون رد على نظيره السنغالي باستاد القاهرة في ذهاب الدور الفاصل من التصفيات المونديالية، لينتظر الحسم في دكار يوم الثلاثاء.

وقال الزمالك عبر موقعه الرسمي: "يتقدم المستشار مرتضى منصور بخالص التهاني لأبنائنا لاعبي المنتخب الوطني الأول، والجهاز الفني والطبي والإداري والشعب المصري، بمناسبة الفوز على منتخب السنغال بهدف دون رد متمنيا لهم التوفيق في المباراة القادمة وتحقيق نتيجة إيجابية وحسم بطاقة التأهل إلى كأس العالم ٢٠٢٢ في قطر.