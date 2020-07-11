مسؤول سعودي رفيع لوكالة الأنباء الفرنسية: الحوثيون قدموا مبادرة لوقف إطلاق النار

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أكد مسؤول سعودي رفيع المستوى، اليوم السبت، أن المتمردين الحوثيين في اليمن قدموا مبادرة لوقف إطلاق النار تتضمن هدنة وفتح مطار صنعاء ومرفأ الحديدة، فيما يواصلون هجماتهم التي تستهدف منشآت لشركة أرامكو ومرافق بنية تحتية أخرى في المملكة.

ورفض الحوثيون منتصف مارس الجاري مبادرة طرحها مجلس التعاون الخليجي لتنظيم حوار للقوى المتحاربة في اليمن تعقد بين 29 مارس و7 أبريل في الرياض.

وقال المسؤول الذي فضل عدم ذكر اسمه لوكالة الصحافة الفرنسية إن "الحوثيين طرحوا مبادرة عبر وسطاء تتضمن هدنة وفتح المطار (صنعاء) والميناء (الحديدة) ومشاورات يمنية يمنية".

وأضاف أن المتمردين يواصلون هجماتهم لأنهم "يريدون أن يعلنوا المبادرة وكأنهم لا يزالون أقوياء".

وحول موقف الرياض من المبادرة، قال المسؤول السعودي: "ننتظر إعلانها رسميا لأنهم (الحوثيون) يغيرون كلامهم باستمرار".

وأفاد المسؤول بأن الحوثيين "يواصلون استهداف الأعيان المدنية في محاولة لتخفيف ضغط الخسائر في الداخل اليمني خصوصا انهم تحت الضغط السياسي الخليجي والدولي في مجلس الأمن".

كما كرر اتهامات بلاده أن "إيران تدفع الحوثيين" لاستهداف منشآت أرامكو، في النزاع الذي دخل اليوم عامه الثامن.

ولم يتسن الحصول على تعليق من الحوثيين على الفور.

وأكّد دبلوماسي مقيم في الرياض أن المبعوث الخاص للأمم المتحدة هانز جروندبرج قاد جهودا في الفترة الأخيرة للتوصل لهدنة خلال شهر رمضان الذي يبدأ مطلع أبريل إلا أنها لم تكلل بالنجاح.

وتقود سلطنة عُمان التي تستضيف قيادات من الحوثيين على أرضها الوساطة بين السعودية والجماعة، بحسب المسؤول السعودي ودبلوماسيين.

وجاءت تصريحات المسؤول السعودي غداة تبني الحوثيين سلسلة هجمات تسبب أحدها باندلاع حريق هائل في منشأة نفطية لشركة أرامكو في مدينة جدة غير بعيد عن حلبة تستضيف فعالية سباقات للفورمولا واحد.

وخلال الأسبوع الماضي، شن الحوثيون هجمات متعددة بطائرات مسيرة استهدفت محطة توزيع منتجات بترولية في جازان في جنوب المملكة مساء السبت ومعمل للغاز الطبيعي ومصفاة نفط في ينبع في غرب المملكة فجر الأحد، ومحطة توزيع المنتجات البترولية التابع لشركة أرامكو في جدة في غرب السعودية مساء الأحد.

وهي هجمات وصفها مسؤول سعودي آخر حينها للوكالة الفرنسية بأنها "واسعة النطاق وغير مسبوقة".