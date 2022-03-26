الهند تسمح برفع أسعار الأدوية الأساسية بنسبة 1%

سمحت هيئة تسعير الأدوية في الهند للشركات برفع اسعار المسكنات والمضادات الحيوية وأدوية أساسية أخرى بما يصل إلى 10.5% المئة ،اعتبارا من أول أبريل المقبل، حسبما ذكرت اليوم السبت صحيفة "تايمز أوف انديا"،استنادا إلى أمر صادر بشأن ذلك.



وقالت الصحيفة إن الأمر سوف يشمل أكثر من 800 نوع من الأدوية المدرجة في القائمة الوطنية الخاصة بالأدوية الأساسية وتخضع لضوابط التسعير.



وبحسب وكالة بلومبرج للأنباء، تقوم الهيئة الوطنية لتسعير الأدوية بمراجعة الأسعار مرة في العام.



وقالت الصحيفة إنه تم خلال السنوات الخمس الماضية زيادة الأسعار بين ه بيت5.5% و 4.26ه%.