لجنة الانتخابات الفلسطينية: نسبة الاقتراع الأولية في المرحلة الثانية من انتخابات البلديات بلغت 53%

أعلنت لجنة الانتخابات المركزية الفلسطينية انتهاء الاقتراع في المرحلة الثانية من انتخابات البلديات المحلية التي جرت اليوم السبت، بنسبة اقتراع بلغت 53%.

وذكر رئيس اللجنة حنا ناصر خلال مؤتمر صحفي في مدينة البيرة، أن كافة مراكز الاقتراع أغلقت أبوابها في تمام الساعة السابعة مساءً، باستثناء المراكز التي أعلنت اللجنة سابقاً أنها ستمدد الاقتراع فيها.

وأفاد ناصر بأن عدد المقترعين الكلي في جميع الهيئات وصل إلى 894ر377 من أصل 413ر715 ناخباً وناخبة مؤهلين للاقتراع، موضحا أن عملية الاقتراع سارت بهدوء وانتظام بشكل عام، حيث رصدت اللجنة بعض الخروقات والمشكلات وتم التعامل معها كافة.

وأضاف ناصر أن طواقم لجنة الانتخابات بدأت عملية فرز الأصوات مباشرة داخل محطات الاقتراع، وستقوم بتجميع محاضر الفرز في مقرات الهيئة المحلية، ليتم إعلان عدد الأصوات التي حصلت عليها القوائم المرشحة في كل هيئة محلية.

وجرت الانتخابات في 50 هيئة محلية في جميع محافظات الضفة الغربية، وفتحت مراكز الاقتراع أبوابها وبدأت باستقبال الناخبين في تمام الساعة السابعة صباحا.

وجرت في 11 كانون الأول/ديسمبر الماضي المرحلة الأولى من انتخابات الهيئات المحلية في 154 هيئة محلية في الضفة الغربية فيما تم تأجيل إجرائها في قطاع غزة بسبب موقف حركة حماس الرافض لعقدها دون توافق وطني.

وأجريت آخر انتخابات محلية فلسطينية في 13 أيار/مايو عام 2017 وتلتها تكميلية في تموز/يوليو من ذات العام في الضفة الغربية دون قطاع غزة في وقت تطالب حماس بتوافق كامل قبل إجراء الانتخابات.