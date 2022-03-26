تزويد القطارات الروسية بعربات بوفيه.. ووجبات خاصة فى قطارات النوم خلال الشهر الكريم



أنهت الهيئة القومية لسكك حديد مصر والشركة المصرية لإدارة مترو الأنفاق استعداداتهما لاستقبال الركاب فى رمضان المبارك، بإجراء تعديلات فى جداول التشغيل ورفع درجة الاستعداد بالورش وتشكيل غرف عمليات لإزالة أى معوقات خلال التشغيل على مدى اليوم.

وأعلنت هيئة السكك الحديدية عن تعديل مواعيد قيام 10 قطارات على خطوط الوجه البحرى، وتحديدا القاهرة ــ الإسكندرية والعكس وطنطا ــ المنصورة والعكس بداية من السبت المقبل، لتناسب مواعيد الإفطار والسحور ولاستيعاب أكبر عدد من الركاب، على أن تعود القطارات للمسير فى مواعيدها الحالية ابتداء من يوم الاثنين 2 مايو المقبل.

وكشف مصدر بالهيئة لـ«الشروق»، عن تشكيل غرفة عمليات مركزية لمتابعة مسير القطارات يترأسها بالتناوب يوميا أحد نواب رئيس هيئة السكك الحديدية لمواجهة أى أعطال قد تحدث خاصة فى أثناء الإفطار، فضلا عن رفع درجات الاستعداد بالورش لتجهيز القطارات، وانتشار فرق الصيانة بطول خطوط التشغيل لسرعة حل أى مشكلات طارئة.

وأوضح المصدر أن تعديلات مواعيد القطارات كانت للوجه البحرى لقصر المسافة، أما عن الوجه القبلى فهناك تعليمات بالوقوف مؤقتا فى عدد من المحطات وقت الإفطار لتمكين الركاب من شراء ما يريدون من الأكشاك المتوفرة على الأرصفة.

وأشار المصدر إلى أن اجتماعا موسعا ضم رئيس ونواب رئيس الهيئة عقد أمس، شهد تأكيدا على الاهتمام بنظافة القطارات وتسييرها وفقا لجداول التشغيل ومنع أى تأخيرات فى مواعيد قيامها ووصولها، فضلا عن التنسيق مع شرطة النقل والمواصلات لانتشار أفراد الأمن لمنع أى تجاوزات داخل القطارات أو استغلال للركاب.

ولفت إلى أن الهيئة زودت أخيرا القطارات الروسية بعربات بوفيه مشابهة للدرجات المكيفة لخدمة الركاب وتوفير المأكولات والمشروبات ومنع تواجد الباعة الجائلين داخل القطارات، كما تعاقدت الشركة الوطنية لإدارة وتشغيل عربات النوم مع شركة توريد الأغذية، لإعداد وجبات خاصة للركاب خلال الشهر الكريم وتقديمها فى موعد الإفطار داخل القطارات.

كما قررت الشركة المصرية لإدارة وتشغيل المترو، إجراء تعديل فى جداول تشغيل قطارات الخطوط الثلاثة بالتنسيق مع الشركة الفرنسية التى تدير الخط الثالث «عدلى منصور ــ العتبة»، خلال شهر رمضان، بهدف تمديد ساعات العمل حتى الثانية صباحا بدلا من الواحدة لخدمة قطاعات أكبر من الركاب.

وقال مصدر بالشركة لـ«الشروق»، إنه بالإضافة للدفع بقطارات إضافية فى أوقات الذروة تجنبا للزحام، تتضمن خطة الشركة تجهيز وحدات إسعاف متنقلة بالمحطات لعلاج الحالات المرضية المفاجئة مجانا، وسط تنفيذ إجراءات صارمة للوقاية من تفشى فيروس كورونا.