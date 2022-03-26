نشرت فضائية سكاي نيوز عربية، مقطع فيديو لكندي يصرخ اعتراضا على إرسال أوروبا السلاح لأوكرانيا، خلال مؤتمر لوزير الخارجية الكندي، ما أحدث إرباكا في القاعة.

وأشارت فضائية العربية الحدث، يوم الخميس، أنه صحفي كندي، نشر فيديو على صفحته على مواقع التواصل الاجتماعي، وهو يقترب من منصة المؤتمر ويصرخ في وجه وزير الخارجية الكندي والحاضرين، رافضا سياستهم التي ستجر أوروبا لحرب عالمية ثالثة، على حد قوله.

وظهر الصحفي الكندي، وهو يقول: "توقفوا عن تصعيد الحرب وإرسال السلاح، لماذا لا تدفعون كييف للتوقيع على اتفاقية مينسك وليس الانضمام للناتو، ستقودونا لحرب عالمية ثالثة، عار عليكم، لا للحرب، لا التصعيد، توقفوا عن إرسال الأسلحة وتدريب العسكريين، توقفوا عن استخدام أوكرانيا كوكيل لكم ضد روسيا، لا للحرب لا للناتو".

ويأتي ذلك فيما تتم العلمية العسكرية الروسية في أوكرانيا، اليوم شهرها الأول، وسط استمرار إرسال أوروبا الأسلحة لأوكرانيا في مقابل مواصلة الجيش الروسي سيطرته على كبريات المدن، بسبب قرار أوكرانيا قبل أشهر الانضمام لحلف الناتو الأوروبي العسكري.