محافظ مطروح يكرم فريق نادي الهلال الرياضي لكرة القدم لصعوده للدوري الممتاز ب

كرم اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، أمس الجمعة، فريق نادي الهلال الرياضي لكرة القدم، لصعوده للدوري الممتاز ب، في الاحتفالية التى نظمها حزب "مستقبل وطن"، برئاسة المهندس صالح سلطان رئيس الهيئة البرلمانية بمطروح، عضو مجلس الشيوخ، وذلك في مركز شباب مطروح.

تضمنت الاحتفالية عروض فنية وكاراتيه، وفيديو توثيقي لجهود الفريق حتى الصعود، كما تم منح شهادات تقدير للجهاز الفني والإداري واللاعبين.

وأكد المحافظ الاهتمام بجميع الفرق الرياضية الجماعية والفردية، التى تمثل محافظة مطروح في كل المحافل المحلية والدولية، وكان آخرها حصاد الميداليات الذهبية والفضية بأولمبياد المحافظات الحدودية، في نسخته الثالثة بمحافظة أسوان، بعدد 19 ميدالية.