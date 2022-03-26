 بوتين يوقع قانونا يمنح المشاركين في العملية العسكرية في أوكرانيا صفة المحاربين القدامى - بوابة الشروق
السبت 26 مارس 2022 10:48 ص القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تتوقع احتواء الأزمة الروسية-الأوكرانية قريبا؟
النتـائـج تصويت

بوتين يوقع قانونا يمنح المشاركين في العملية العسكرية في أوكرانيا صفة المحاربين القدامى

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين
أ ش أ
نشر في: السبت 26 مارس 2022 - 10:36 ص | آخر تحديث: السبت 26 مارس 2022 - 10:36 ص

وقّع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، على قانون يمنح المشاركين في العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا صفة المحاربين القدامى.

وذكرت وكالة أنباء "تاس" الروسية اليوم السبت، أن القانون أقره يوم الأربعاء الماضي مجلس الدوما بالإجماع ووافق عليه مجلس الاتحاد.

وبموجب هذه القانون سيتمكن المشاركون في العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا من الاستفادة من نظام الحماية الاجتماعية الذي يستخدمه المحاربون القدامى الذين شاركوا في العمليات في أفغانستان وسوريا وغيرها من المناطق الساخنة، بما يشمل الحصول على مدفوعات إضافية من الدولة، ومزايا ضريبية، ورعاية طبية.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك